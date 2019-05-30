«صحة مكة» تلفت أنظار المعتمرين إلى العيادات المتنقلة بجبل الكعبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفتت «صحة مكة» أنظار ضيوف الرحمن والزوار، إلى تواجد العيادات المتنقلة بجبل الكعبة، مستهدفة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالشكل الأمثل.

وقالت «صحة مكة» عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»: تتواجد العيادات المتنقلة بجبل الكعبة، وذلك لسهولة الوصول لجموع المعتمرين بالمنطقة المركزية في الحرم، مؤكدة أن هذه الخطوة تستهدف تقديم الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية بالشكل الأمثل.

واستفاد أكثر من 20 ألف مراجع من المعتمرين وزوار المسجد الحرام من الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في مستشفيات المنطقة المركزية بالحرم المكي خلال الأيام الفائتة من شهر رمضان المبارك.

وتواصل «صحة مكة» جهودها لضيوف المسجد الحرام بتقديم الرعاية الطبية للمعتمرين بمستشفيي «طوارئ أجياد» و«الحرم المكي للطوارئ»، ومراكز الرعاية الأولية الأربعة، والفرق الإسعافية، إضافة إلى المراكز والمستشفيات المنتشرة في مكة المكرمة لتقديم الخدمات العلاجية للمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

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ويعمل مستشفى الحرم بسعة 50 سريرًا، منها 10 أسرّة خُصصت للعناية المركزة، وتم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية لاستقبال حالات الطوارئ والحوادث، كما خصص المستشفى فِرقًا ميدانية لتقديم الخدمات العلاجية داخل أروقة الحرم المكي الشريف، إلى جانب خطوط إخلاء وإنقاذ لاستخدامها عند الحاجة في حالات الطوارئ.

ويقع مستشفى الحرم في الجهة الشمالية من المسجد الحرام أمام باب الملك عبدالله لتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمعتمرين والزائرين؛ إذ جرى توفير طاقم طبي متكامل، يعمل على مدار الساعة، ويقدم خدمات عالية المستوى والكفاءة من أجل الرقي بمستوى الخدمة الصحية في المنطقة، وخصوصًا منطقة الحرم المركزية.