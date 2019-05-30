شكرا لقرائتكم خبر عن نفوق كميات كبيرة من الأسماك في «بحيرة سيهات» بالقطيف.. والسبب مجهول (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - القطيف:

شهدت بحيرة مدينة سيهات في محافظة القطيف، مساء أمس الأول الثلاثاء، نفوق أعداد كبيرة من الأسماك الصغيرة، بشكل غامض.

ونقلت حسابات على موقع “تويتر”، شهادات من مرتادي بحيرة سيهات الذين فوجئوا أمس الأول الثلاثاء بتشكل بقعة بيضاء على مساحة واسعة من الأسماك الصغيرة.

بدوره، أكد مدير هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية محمد الشهري، أن الهيئة تتعامل بمسؤولية مع جميع البلاغات التي تتلقاها بخصوص حالات نفوق الأسماك.

من جانبه، أوضح مدير صحة البيئة ببلدية القطيف الدكتور كرار الفرج، أن البلديات مسؤولة عن نظافة الشواطئ في حال وجود أسماك نافقة، مشيراً إلى وجود لجنة متخصصة تضم جهات حكومية عدة لتحديد أسباب نفوق الأسماك.

وأكد “الفرج” سلامة الأسماك للاستهلاك الآدمي بشكل كامل وتحديداً الأسماك التي تباع في مراكز البيع المرخصة مثل سوق السمك.

وفي المقابل، رأى رئيس جمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقية طلال الرشيد، أن ارتفاع درجات الحرارة يشكل حالة من التغير لدى الأسماك ويؤدي إلى النفوق بسبب انخفاض نسبة الأكسجين في المياه.

وأضاف “الرشيد”: أن ملف نفوق الأسماك من الملفات المهمة التي تهم الجميع؛ نظراً لكون السمك يدخل ضمن الأمن الغذائي؛ مستغرباً عدم وجود خطة طوارئ يتم تطبيقها للتعامل مع مثل هذه الأمور.

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