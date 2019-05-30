شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يستقبل وزراء خارجية عدد من الدول المشاركة في القمة الإسلامية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، مساء الأربعاء، بقصر المؤتمرات بجدة وزراء خارجية دول: البحرين، والأردن، والمالديف، وتايلند، ونائب وزير خارجية طاجيكستان، وذلك على هامش حضورهم القمة الإسلامية الرابعة عشرة.

وعقد الجبير خلال استقبال وزراء خارجية تلك الدول، عدة لقاءات معهم؛ حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين بلدانهم والمملكة، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الـ14.

وجرت اللقاءات في حضور بعض المسؤولين بوزارة الخارجية في المملكة، ومسؤولي خارجية تلك الدول.

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