سابقة في تاريخ دولة الاحتلال.. الكنيست الإسرائيلي يحلّ نفسه ويذهب للانتخابات

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي" target="_blank">دولة الاحتلال الإسرائيلي فشلا كبيرا لم يحدث طوال تاريخها على الإطلاق ، حيث وافق الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس، على حلّ نفسه وإجراء انتخابات تشريعيّة جديدة في 17 سبتمبر، في سابقة بتاريخ الدولة العبريّة التي لم يسبق أن حلّ أيّ من برلماناتها نفسه بعد أقل من شهرين على انتخابه.

وبأغلبيّة 74 صوتاً مقابل 45، أقرّ النواب في قراءتين ثانية وثالثة اقتراح قانون حلّ الكنيست والذي قدّمه حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.



ويقول المعلقون، إن هذه واقعة لم يسبق لها مثيل حتى في بلد معتاد على التشاحن السياسي كما تمثل ضربة لنتنياهو الذي أعلن الفوز في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في التاسع من أبريل.

وأتى التصويت على اقتراح القانون مع انتهاء المهلة المحدّدة لنتنياهو، رئيس الوزراء المكلّف، لتشكيل ائتلاف حكومي، وتفضيل زعيم الليكود خيار العودة إلى صناديق الاقتراع على خسارة مهمّة التكليف لصالح شخصيّة أخرى، كان بإمكان الرئيس رؤوفين ريفلين أن يُكلّفها بمهمّة تشكيل الحكومة لو لم يحلّ الكنيست نفسه.

وقال نتنياهو للصحافيين بعدما صوت الكنيست (البرلمان) لصالح حل نفسه "سنخوض حملة انتخابية نشطة وواضحة تحقق لنا النصر. سنفوز، سنفوز".

تبادل الاتهامات



وتبادل رئيس حكومة تسيير الأعمال في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الاتهامات مع زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، حول المسئولية عن حل الكنيست، وفشل تشكيل ”حكومة يمينية“، حسبما نقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ عنهما.

وقال نتنياهو بعد انتهاء التصويت على حل الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، إن "الجمهور اختارني، أما ليبرمان فكان يمارس الخداع".

واتهم نتنياهو ليبرمان بـ"السعي لإسقاط هذه الحكومة من أجل جمع عدد قليل من الأصوات، لكنه لن ينجح.. لقد أصبح جزءًا من اليسار الإسرائيلي".

وكان من المقرر أن يصبح رئيس الوزراء صاحب أطول فترة في المنصب في الصيف.

ورفض ليبرمان كافة العروض التي قدمها نتنياهو كحلول وسط لتجاوز الأزمة بين زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" العلماني والأحزاب الحريدية (الأرثوذكسية الأصولية) والدينية "”يهدوت هتوراه" و"شاس"، على خلفية إصرار ليبرمان على إقرار قانون التجنيد الذي يفرض الخدمة العسكرية على طلاب المدارس الدينية التابعة للحزبين الحريديين.

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وقال نتنياهو إن "ليبرمان وضع عدة طلبات، وفي كل مرة تمت تلبية طلبه، رفع سقفه بمطالب أخرى.. كان لدينا ائتلاف حكومي يضم 60 عضو كنيست، وبقيت مقاعد ليبرمان الخمسة، لكنه لم يكن ينوي التوصل لاتفاق معنا، وكل ما سعى له هو إسقاط هذه الحكومة لاعتبارات تتعلق بالحصول على بعض الأصوات الإضافية، هو يظن ذلك، لكنه لن ينجح".

في المقابل قال ليبرمان للصحفيين: "للأسف فإن دولة إسرائيل في الطريق إلى الانتخابات بسبب رفض نتنياهو قبول عرض (إسرائيل بيتنا) بالتصويت على قانون التجنيد بصيغته الأصلية".

وأضاف ليبرمان: "اتفقنا على ألا يشارك أعضاء الأحزاب الحريدية في جلسة التصويت على القانون، لكن كل المقترحات التي قدمت لي كان الهدف منها كسب الوقت وتمييع القانون، وهذا استسلام للأحزاب الحريدية، ونحن شركاء في حكومة يمينية لا في حكومة الشريعة اليهودية".

أما بيني غانتس زعيم حزب "أزرق-أبيض" المعارض، والذي صوّت هو وأعضاء حزبه ضد حل الكنيست، فقال: "ما جرى هو خدعة، لقد استخدموا بندًا في القانون يتيح حل الكنيست، ويعيد الدولة إلى 3 شهور أخرى مجنونة مع إنفاق مئات ملايين الشواقل على الانتخابات بدلًا من إنفاقها على المستشفيات وكبار السن والناجين من المحرقة، أو في أي مجال آخر"“.

الفشل الأكبر

واعتبرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الدولة سجلت فشلا كبيرا لم يحدث طوال تاريخها على الإطلاق.

وأوردت الإذاعة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، أن إسرائيل خرجت لانتخابات برلمانية جديدة، بعد فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة، تحت رئاسته.

وأوضحت الإذاعة العبرية عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أن عدم تشكيل حكومة في أعقاب إجراء انتخابات للكنيست، لم يحدث من قبل، منذ تأسيس دولة إسرائيل، قبل 71 عاما كاملة.

وسبق أن قال الموقع الإلكتروني الإخباري العبري "0404"، مساء ، الأربعاء، إن الانتخابات الإسرائيلية الجديدة ستجرى في 17 سبتمبر المقبل.