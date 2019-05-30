رسميا.. #الفتح يتعاقد مع “كنبه” لمدة موسمين

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صحيفة الخليج الإلكترونية
تعاقد مجلس إدارة نادي الفتح مع اللاعب ماجد كنبه لاعب وسط نادي الباطن، لمدة موسمين قادمين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وسبق لكنبه وأن لعب لأندية الأهلي والاتحاد، قبل أن ينتقل إلى نادي الباطن في عام 2017.
من جانبه عبر اللاعب عن سعادته بالتعاقد مع نادي الفتح، حيث قدم الشكر للمسئولين عن النادي لاهتمامهم بالتعاقد معه، متمنيا ان يكون عند حسن ظن الجميع، ويقدم موسمًا مميزًا برفقة زملائه في الفريق بإسعاد الجماهير.
وخاض كنبه 25 مباراة رفقة نادي الباطن خلال الموسم المنقضي بواقع 1919 دقيقة، لم يسجل أي هدف، فيما تمكن من صناعة هدفين “أسيست” لزملائه بالفريق.
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