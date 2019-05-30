إعلامي: #لجنة_المنشطات تعاطفت مع فهد المولد في قرار العقوبة

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أكد الإعلامي خالد الشعلان أن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، تعاطفت مع فهد المولد في قرار إيقافه.
وأعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، الأربعاء، إيقاف النجم فهد المولد، لاعب الاتحاد، لمدة عام كامل.
وفي تصريحات تليفزيونية، قال الشعلان:”لجنة الرقابة على المنشطات تعاطفت مع فهد المولد واعطته الحد الأدنى من العقوبة”.
وأكمل:”اتمنى ان فهد المولد يعود للملاعب سريعا، وأسمه أثر بشكل أو بأخر على اللجنة في اتخاذ القرار، واللجنة تعاطفت معه كونه أحد نجوم المنتخب الوطني”.
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