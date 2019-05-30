اخبار الخليج

عبوة ناسفة تستهدف قسم البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
وقال المصدر الأمني لوكالة سبوتنيك، إن "عبوة ناسفة وضعت خلف السور المجاور لقسم البحث الجنائي ومكافحة المخدرات بمدينة درنة انفجرت بالقرب من مستشفي الهريش دون وقوع أي أضرار بشرية".

© AFP 2019 / Abdullah Doma

كشف الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن في مدينة "شحات" الليبية الملازم حسين بوكريم، في تصريح سابق لوكالة "سبوتنيك" عن تفاصيل ترتيبات الخطة الأمنية لتأمين مدينة درنة، مشيراً إلى أن الخطة الأمنية تهدف إلى تأمين كافة المرافق الحيوية من أجل المحافظة على الأمن وإحكام السيطرة الأمنية لكافة المنافذ ومخارج مدينة درنة شرقي البلاد.

يذكر أن وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف قد أعلن في أبريل / نيسان الماضي البدء في تطبيق الترتيبات الأمنية رقم 1 لعام 2019 لتأمين مدينة درنة، بإمرة العميد محمد فرج سليمان مدير مديرية الأمن بمدينة شحات بالتعاون مع مديرية أمن شحات وجهاز الدعم المركزي في عملية التأمين.

وتعد مدينة درنة أهم معاقل الجماعات المتشددة التي كانت تتبع تنظيم "القاعدة" (الإرهابي- المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى) في عهد الزعيم السابق العقيد معمر القذافي.

وأعلن قائد القوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، في 28 يونيو / حزيران الماضي تحرير مدينة درنة بالكامل بعد معركة استمرت نحو شهرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبوة ناسفة تستهدف قسم البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا