عبوة ناسفة تستهدف قسم البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة

كشف الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن في مدينة "شحات" الليبية الملازم حسين بوكريم، في تصريح سابق لوكالة "سبوتنيك" عن تفاصيل ترتيبات الخطة الأمنية لتأمين مدينة درنة، مشيراً إلى أن الخطة الأمنية تهدف إلى تأمين كافة المرافق الحيوية من أجل المحافظة على الأمن وإحكام السيطرة الأمنية لكافة المنافذ ومخارج مدينة درنة شرقي البلاد.

وقال المصدر الأمني لوكالة سبوتنيك، إن "عبوة ناسفة وضعت خلف السور المجاور لقسم البحث الجنائي ومكافحة المخدرات بمدينة درنة انفجرت بالقرب من مستشفي الهريش دون وقوع أي أضرار بشرية".

يذكر أن وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف قد أعلن في أبريل / نيسان الماضي البدء في تطبيق الترتيبات الأمنية رقم 1 لعام 2019 لتأمين مدينة درنة، بإمرة العميد محمد فرج سليمان مدير مديرية الأمن بمدينة شحات بالتعاون مع مديرية أمن شحات وجهاز الدعم المركزي في عملية التأمين.

وتعد مدينة درنة أهم معاقل الجماعات المتشددة التي كانت تتبع تنظيم "القاعدة" (الإرهابي- المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى) في عهد الزعيم السابق العقيد معمر القذافي.