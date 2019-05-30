عبوة ناسفة تستهدف قسم البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة

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© AFP 2019 / Abdullah Doma
كشف الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن في مدينة "شحات" الليبية الملازم حسين بوكريم، في تصريح سابق لوكالة "سبوتنيك" عن تفاصيل ترتيبات الخطة الأمنية لتأمين مدينة درنة، مشيراً إلى أن الخطة الأمنية تهدف إلى تأمين كافة المرافق الحيوية من أجل المحافظة على الأمن وإحكام السيطرة الأمنية لكافة المنافذ ومخارج مدينة درنة شرقي البلاد.
وتعد مدينة درنة أهم معاقل الجماعات المتشددة التي كانت تتبع تنظيم "القاعدة" (الإرهابي- المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى) في عهد الزعيم السابق العقيد معمر القذافي.
وأعلن قائد القوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، في 28 يونيو / حزيران الماضي تحرير مدينة درنة بالكامل بعد معركة استمرت نحو شهرين.
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