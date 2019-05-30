منظمة التحرير.. 55 عاماً

استمع

مرت الذكرى السنوية الخامسة والخمسون، لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، في ظروف هي الأصعب والأكثر تعقيداً على القضية الفلسطينية منذ نشوئها كقضية حق وطني في العودة وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة تكون القدس عاصمة لها.

ويتعين التذكير أن في القدس بالذات جرى الإعلان عن تشكيل المنظمة في «المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول» في الثامن والعشرين من مايو/أيار 1964، تنفيذاً لقرار قمة عربية انعقدت في القاهرة في نفس السنة، لتكون ممثلاً للفلسطينيين في مختلف المحافل الدولية، حيث انتخب أحمد الشقيري رئيساً للمنظمة.

Advertisements

وعقب نكسة يونيو/ حزيران عام 1967 طالبت الفصائل الفلسطينية بأن تكون المنظمة أكثر استقلالية في قراراتها عن الحكومات العربية، وبضرورة ما وصف ب «القرار الوطني الفلسطيني المستقل»، ما حمل الشقيري على الاستقالة من رئاسة المنظمة.

في الأول من فبراير/ شباط 1969، انتخب الزعيم الراحل ياسر عرفات رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في ختام أعمال الدورة الخامسة للمجلس الوطني الفلسطيني، وظلّ عرفات في هذا الموقع حتى وفاته، حيث انتخب محمود عباس، رئيساً جديداً للمنظمة عام 2004.

طوال عقود واجهت منظمة التحرير، والقضية الفلسطينية تحديات كبيرة، وتعرضت قيادات المنظمة للتهجير من أكثر من بلد، فبعد المواجهة بين المنظمة والجيش الأردني فيما عرف ب «أيلول الأسود» انتقل مقاتلو وكوادر المنظمة إلى لبنان، حيث بقوا هناك حتى الاجتياح «الإسرائيلي» في صيف 1982، ليُرحلوا بعده عبر البحر إلى تونس، قبل أن يعودوا إلى الضفة الغربية إثر توقيع اتفاق أوسلو المثير للجدل.

مثّل انقلاب حركة حماس على السلطة الفلسطينية، وبسط هيمنتها على قطاع غزة واحداً من أخطر التحديات في تاريخ المنظمة، ولصفتها الاعتبارية المعترف بها فلسطينياً وعربياً وحتى دولياً (كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني)، وأدى ذلك إلى انقسام عميق في الوحدة الوطنية الفلسطينية، ارتدّ سلباً، ولا يزال، على مكانة القضية الفلسطينية. وترافق ذلك مع الاستياء الشعبي في الضفة الغربية نفسها مما يعتري أداء السلطة من تخبط وأوجه فساد، وتراجع دور الفصائل الفلسطينية عامة بالقياس لما كان عليه عندما كانت في المهاجر العربية.

في مناسبة كهذه نستذكر التضحيات الجليلة التي قدمها مقاتلو المنظمة الذين سقطوا شهداء على جبهات المواجهة مع العدو داخل فلسطين أو على حدودها، وأسماء قادتها الذين صفّتهم المخابرات الصهيونية في مختلف بقاع الأرض، ومن أبرزهم القائد «أبو جهاد» الذي اغتيل في منزله بتونس، والزعيم «أبو عمار» الذي حوصر في رام الله قبل أن يقتل مسموماً، كما نستذكر الآلاف من الأسرى في سجون المحتل.

[email protected]