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عادة حسنة أصبحت في التقاليد الجميلة أو العطاءات المعتادة، أما التزامن مع أسبوع العيد، فمصادفة مكرورة حتى أصبحت، بدورها عنواناً للفرح والتفاعل. إنسان الإمارات والأسرة الصغيرة التي هي نواة المجتمع في صميم اهتمام القيادة، وتجليات ذلك كله ظاهرةً في حركة تنمية لا تهدأ على الصعيدين الاتحادي والمحلي. التوجه نحو الإنسان هو العنوان المضيء لمرحلة التمكين، تمكين الإنسان والمؤسسة الوطنية على يد القائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وها هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يترجم توجيهات خليفة إلى لغة العمل المثمر، فيحقق العيد قبل العيد، ويأمر بصرف الدفعة الأولى للعام 2019 من القروض وتوزيع المساكن والأراضي السكنية، شملت 2000 قرض بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.4 مليار درهم على المواطنين في أبوظبي.

مشروع إسكان المواطنين في أبوظبي ناجح ولافت حقاً، في أفق العمل المخطط له جيداً، والمعتمد على الدراسات والإحصائيات وتكامل عمل المؤسسات، فإذا قامت الأحياء والمدن الجديدة فإنما تقوم على أرضية قوية من التكامل. مدن حقيقية بمستشفياتها وعياداتها ومدارسها وحدائقها ومراكزها التجارية وأسواقها المتخصصة والعامة تضاف إلى المشهد العام كل حين، فيصل التخطيط الحضري إلى ذروة جديدة من ذروات تقدمه، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على حياة المواطن والأسرة المواطنة.

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ذلك بعض ما يحدث في أبوظبي والإمارات بشكل مستمر، وكل حين تنشأ أسر جديدة منتمية إلى هذا الوطن الغالي فكراً وعاطفة، عملاً وأملاً، فلا شيء غير الأمل والتفاؤل في الحاضر والمستقبل، وليس في الأفق الرحيب إلا العيد وذاكرة العيد.

بهذا وغيره، من مشاريع تتوجه إلى الإنسان، تتحقق نهضة ذات طابع خصوصي في دولة الإمارات، كلما توجهت الدولة العزيزة الكريمة إلى شعبها العزيز الكريم، محققة معادلة لا تحصل بالوتيرة نفسها في أي مكان آخر، ومحققة العيد قبل العيد.

إنها دولة الإمارات التي تضع السعادة مجالاً وفضاء تطبيق، و«تحرض» وزاراتها ودوائرها ومؤسساتها وأفرادها أيضا على اعتبار السعادة هاجساً وطريقاً. إنها دولة الإمارات التي تنتج وتصدر التفاؤل، والاقتباس من محمد بن زايد، وإنها دولة الوفاء والولاء والانتماء بين قيادة محظوظة بشعبها وشعب محظوظ بقيادته، حيث الحكمة ورشد الحكم، وحيث السعي الدائم إلى تحسين حياة الإنسان بكل الطرق المعنوية والمادية.

العيد قبل العيد. هذا هو ما يحدث الآن، ولو راجعنا «أرشيف» العيد في السنوات الماضية لرأينا المثيل الجميل والجزيل.

العيد قبل العيد. هذا، ببساطة، المانشيت وبالبنط العريض.

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