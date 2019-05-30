محمد بن زايد وبولتون يبحثان مواجهة التطرف والعنف والإرهاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وبحث سموّه والمستشار بولتون، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، وعدداً من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى الجهود الدولية والتنسيق المشترك، لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب الذي يستهدف مقدرات الشعوب وأمنها واستقرارها وتعايشها.

وتبادل سموّه والمستشار الأمريكي، وجهات النظر في عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إلى جانب تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتداعياتها.

حضر اللقاء، سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وعلي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ويوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي. (وام)