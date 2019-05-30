مولر: الدستور يمنع ملاحقة الرئيس..وترامب: القضية انتهت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المحقق الخاص روبرت مولر، أمس الأربعاء، أن توجيه اتهام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجريمة «عرقلة العدالة» ما كان ليكون قانونياً، رغم كثير من الشكوك التي تحوط هذا الأمر، مبيناً أن الدستور يمنع ملاحقة الرئيس خلال تسلمه مسؤولياته، كما أوضح أن روسيا سعت بشكل حثيث للتدخل في الانتخابات الرئاسية السابقة، وأبدى عدم رغبته في الشهادة أمام الكونجرس، وعلق ترامب على ذلك بقوله «القضية انتهت».

وأضاف مولر(74 عاماً) في أول تصريح علني منذ عامين: «لو كانت لدينا الثقة بأن الرئيس وبشكل واضح لم يرتكب جريمة، لقلنا ذلك. إلا أننا لم نصل إلى قرار حول ما إذا كان الرئيس ارتكب جريمة». وأضاف أن توجيه الاتهام إليه «لم يكن خياراً»، مشيراً إلى أن الدستور يمنع ملاحقة رئيس خلال تسلمه مسؤولياته أمام القضاء العادي. واعتبر مولر أنه لا يرى «مناسباً» أن يقدم شهادة أمام الكونجرس، وهو ما يرغب فيه الديمقراطيون.

وقال مولر والتأثر باد على محياه في مقر وزارة العدل: «أغادر وزارة العدل لأعود إلى الحياة الخاصة». واستعاد مولر أهم الخلاصات التي يتضمنها تحقيقه، فقال إن روسيا بذلت «جهوداً عدة ومنهجية» للتأثير في الانتخابات الرئاسية عام 2016. وأضاف أن التحقيق لم يتح جمع «أدلة كافية» على حصول تواطؤ بين موسكو وفريق ترامب.

وبشأن الشق الثاني من التحقيق حول احتمال حصول عرقلة لعمل القضاء من ترامب، شرح مولر قراره بعدم البت في هذا الموضوع وتركه للكونجرس. وقال في هذا الصدد: «لا يمكن ملاحقة رئيس لارتكابه مخالفة فيدرالية ما دام في منصبه. هذا الأمر مخالف للدستور». وأضاف أنه يمكن العودة إلى «الدستور الذي يتضمن إجراء خارج النظام القضائي لتوجيه اتهام إلى رئيس يمارس مهامه». وعلق ترامب في تغريدة بعد كلام مولر قائلاً: «لم يتغير شيء بشأن تقرير مولر. لم تتوافر إثباتات كافية، وفي هذه الحال في بلادنا، يكون الشخص بريئا» مضيفا «القضية أغلقت. شكراً».

من جهة أخرى، قال النائب الديمقراطي جيري نادلر: «يعود للكونجرس الرد على الجرائم أو الأكاذيب، أو أي مخالفات يرتكبها الرئيس ترامب، وسنقوم بذلك». ويرغب بعض المسؤولين في الحزب الديمقراطي في بدء إجراء إقالة ترامب، لكن زعماء الحزب يترددون لإنه سيصطدم بوجود أكثرية جمهورية في مجلس الشيوخ.

وعلقت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على تصريحات مولر، قائلة: «سيواصل الكونجرس التحقيق، ويستحق الأمريكيون معرفة الحقيقة»، من دون التطرق إلى احتمال اللجوء إلى إجراء الإقالة.

من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز: «بعد عامين قرر المحقق الخاص استئناف حياته العادية، وعلى الجميع القيام بالمثل».

وكان الديمقراطيون قد استخدموا كافة الصلاحيات لديهم لجمع أكبر كمية من العناصر الممكنة ضد ترامب. وطالبوا بالإطلاع على كامل تقرير مولر، ولا يزالون يصرون على الاستماع إلى الأخير علناً، وفي المقابل استخدم ترامب صلاحياته لمنع المحامي السابق في البيت الأبيض دون ماجان، وهو أحد أهم الشهود في التحقيق من الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس.(ا ف ب)