مسؤولون وفعاليات مجتمعية: ضاعفت الفرحة بالعيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور، عبدالرحمن سعيد

ثمن مواطنون توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بصرف الدفعة الأولى لعام 2019 من القروض وتوزيع المساكن والأراضي السكنية على المواطنين في أبوظبي.

وأعربوا عن بالغ سعادتهم وخالص شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة على هذه العيدية التي ضاعفت من الفرحة بعيد الفطر السعيد.

وثمنت الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة، حرص القيادة الرشيدة على وضع شؤون المواطنين على رأس أولويات الأجندة الحكومية وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، وتأمين السكن الملائم لهم ولأسرهم مما ينعكس إيجاباً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

وقالت إن صرف القروض وتوزيع المساكن والأراضي السكنية لمواطني إمارة أبوظبي يؤكد مضي الحكومة في الارتقاء بالإنسان الإماراتي، والتعرف الى احتياجاته والاستجابة لتطلعاته، باعتباره أثمن الثروات، إيماناً منها بقدرته على صنع التقدم ورسم المستقبل الأفضل لهذا الوطن.

وأكد مبارك البريكي أن هذه المبادرات عودتنا عليها القيادة الرشيدة في هذه الأيام المباركة وأدخلت الفرحة والسعادة في قلوب المواطنين وضاعفت من فرحتهم بالعيد، وهذا النهج أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف أن هذه التوجيهات ستسهم وبشكل كبير في تعزيز الاستقرار الأسري من خلال إنشاء المزيد من المساكن وتشجيع الشباب على الزواج وتكوين الأسر المستقرة.

وأكد صديق فتح علي ال خاجة - رجل اعمال- أن الحكومة اهتمت ببناء الإنسان قبل كل شيء، وتضع في أولوياتها مصلحة أبنائها وراحتهم، وهم غرس زايد الذي أثمر وسيثمر، رافعاً الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة.

وقال إن القروض والأراضي أصبحت ميسرة للمواطنين وفي أعمار صغيرة، حيث يحصل رب الأسرة على المسكن أو القرض في سن مبكرة.

وأكد مبارك بن علي الهلالي أن القرار يترجم رؤية القيادة الرشيدة، لمستقبل أفضل، وحياة مستقرة لشعب الإمارات، وأنها تسير وفق النهج الذي أرسى قواعده مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تحققت وما زالت تتحقق على يد أبنائه الذين يتبعون نهجه ورؤيته الثاقبة.

وقال عدنان المنهالي مهندس في قطاع النفط والطاقة إن تلك المبادرة تعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على توفير السكن المناسب للمواطن، باعتباره الركيزة الأولى لتحقيق الاستقرار المنشود له ولأسرته، وتشجع الشباب على الزواج، وتأسيس أسر صغيرة آمنة مستقرة.

قال محمد العامري: «إن هذه المبادرات ليس غريبة على قيادتنا الرشيدة في شتى المجالات، ونحن على ثقة بأن قيادتنا لا تدخر جهدا في توفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للأسرة الإماراتية على مدار العام، أطال الله في أعمارهم».