النعيمي يأمر بصرف مليون درهم للصيادين في عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بصرف مكرمة مالية قيمتها مليون درهم للصيادين المزاولين للمهنة من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين، على أن يبدأ تسليمها فوراً وقبل عيد الفطر السعيد.

وتأتي مكرمة صاحب السمو حاكم عجمان في إطار تشجيع المواطنين على مزاولة المهنة واهتمامه بالصيادين والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وقضاياهم، وإزالة المعوقات التي تواجههم في سبيل توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وأكد أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية أن هذه المكرمة تشمل صيادي إمارة عجمان من المواطنين المرخصين لمزاولة نشاط الصيد وأعضاء جمعية الصيادين في إمارة عجمان.

وأشاد بمكرمة سموه واهتمامه بالصيادين وأسرهم وحرصه على مشاركتهم مختلف المناسبات وتوفير احتياجاتهم كافة، من أجل النهوض بمهنة الصيد والارتقاء بها من خلال تقديم الدعم والمعدات التي يحتاجون إليها.

ورفع الغملاسي بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي لدعمه المتواصل واللامحدود ومكرماته الكثيرة واهتمامه وتشجيعه للصيادين وتوفير كافة احتياجاتهم.

ونقل تحيات أعضاء الجمعية وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على متابعتهما شخصياً لمهام وأنشطة صيادي الأسماك في عجمان.

(وام)