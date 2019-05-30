الزيودي: سلامة الغذاء أحد أهدافنا الاستراتيجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تفقد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ميناء الحمرية في دبي، والحجر البيطري التابع له، للاطلاع على حركة استقبال إرساليات الحيوانات الحية، وفحصها والإفراج عنها.

قال الدكتور الزيودي: إن سلامة الغذاء تمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة، لذا نحرص على المتابعة الدائمة لمراكز الحجر البيطري التابعة للوزارة في منافذ الدولة كافة، وتطوير آليات العمل بها وفقاً لأحدث المعايير العالمية لضمان تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

وأكّد حرص الوزارة على تدقيق آليات الوقاية من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية والمعدية، وخلال زيارته استمع إلى شرح من الأطباء البيطرين العاملين في مكتب الوزارة في الميناء حول الإجراءات المتبعة في التعامل مع الإرساليات، وآليات تيسير وتسهيل جميع الإجراءات، كما تفقد إحدى البواخر الموجودة في الميناء والمحملة بإحدى إرساليات الحيوانات الحية، والتقى بعدد من التجار مالكي الإرساليات، واستمع منهم إلى ملاحظاتهم على آليات التعامل مع الإرساليات في الميناء.

والتقى الزيودي فريق عمل جمارك دبي وبلدية دبي المتواجدين في الميناء، وأثنى على الدور الحيوي والفعال الذي يضطلعون به، والدعم الذي يوفرونه للموظفين والأطباء التابعين للوزارة لتسهيل منظومة عملهم.

رافق الزيودي في الزيارة سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، وعادل الهاشمي مدير منطقة دبي.