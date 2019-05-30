مركبات الزبائن تربك حركة السير قبيل الإفطار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي

أكد مواطنون ومقيمون في أبوظبي، تنامي ظاهرة الوقوف العشوائي الخاطئ للمركبات أمام المطاعم والمحال خصوصاً قبيل ساعة الإفطار، الأمر الذي يسبب عرقلة في حركة السير والمرور في الشوارع الداخلية التجارية، بمناطق متفرقة في أبوظبي، منها مدينة زايد والخالدية والنادي السياحي وشارع هزاع بن زايد الأول «شارع الدفاع سابقا»، ما يشكل صعوبة لدى السكان لإيجاد مواقف لهم، إضافة إلى صوت آلة التنبيه المزعجة التي يستخدمها السائقون، معبرين عن استيائهم من هذه السلوكيات، ومطالبين بتشديد العقوبة ورفع قيمة المخالفات المرورية على المخالفين لردعهم، فيما حددت القيادة العامة لشرطة أبوظبي غرامة عرقلة حركة السير بنحو 500 درهم.

صعوبة الحصول على موقف

قال سيف محمد أحد سكان منطقة الخالدية، إنه يعاني مشهد ازدحام مركبات زبائن المطاعم والمحال التجارية في رمضان، إذ يجد صعوبة في الحصول على موقف عند عودته من العمل، لافتاً إلى أن بعض الزبائن يغلقون الطريق أمام مخارج المركبات الأخرى، ويستخدمون آلة التنبيه بصورة مزعجة.

واتفق معه المواطن راشد آل علي، مؤكداً تكرار هذه الظاهرة السلبية في شهر رمضان من كل عام، مضيفاً: لا يتوقف الأمر عند الوقوف العشوائي لمركبات الزبائن على الطريق، وما يترتب عليه من عرقلة حركة السير أمام المركبات الأخرى، بل يزداد الأمر سوءاً بقيام البعض بالوقوف أمام مخارج المواقف، دون ترك رقم هاتف للتواصل، الأمر الذي يستدعي الاتصال بغرفة العمليات، للتدخل وحل هذه المشكلة، وأطالب بتشديد العقوبة بحق المخالفين، للحد من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض السائقين.

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كثافة حركة المركبات

وأكد المواطن محمد الحارثي، أن عرقلة حركة السير في الشوارع الداخلية، التي توجد فيها المطاعم والمحال التجارية يحدث بسبب مركبات الزبائن، لافتاً إلى أن كثيراً من الأفراد يتوجهون لقضاء احتياجاتهم، في الساعة التي تسبق موعد الإفطار، الأمر الذي يزيد كثافة حركة المركبات، خصوصاً في الطرق الداخلية بالمناطق التجارية.

من جانبه، أوضح خميس النجار صاحب محل حلويات بمنطقة النادي السياحي في أبوظبي، أن كثافة حركة الزبائن تزداد عند الساعة الخامسة تقريباً وتستمر حتى موعد الإفطار، حيث يقبل المواطنون والمقيمون على شراء احتياجاتهم الغذائية بشكل رئيسي، في الساعتين اللتين تسبقان أذان المغرب.

ويرى محمد الحسيب، أنه من الواجب على الجهات المعنية قبل الموافقة على الرخص التجارية للمطاعم والأنشطة التجارية المختلفة، التأكد من وجود مواقف خاصة للزبائن الراغبين في قصدها، وفي حال وجود ازدحام وعرقلة مرورية يتم إرجاع الموضوع إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحاً أن الوضع يزداد سوءاً كلما كان المحل قريباً من إشارة ضوئية، حيث إن السائق وبعد فتح الإشارة أمامه يتجه إلى المسار الذي يتواجد فيه المحل، ومع تجمع المركبات أمامه بشكل عشوائي يسهم في إرباك حركة السير والمرور.

الوقوف العشوائي

من جانبه، أوضح العقيد محمد حسين الخوري مدير إدارة أمن وسائل النقل بالإنابة في شرطة أبوظبي، أن شرطة أبوظبي شددت إجراءاتها بحق السائقين المستهترين الذين لا يلتزمون بتعليمات قوانين وأنظمة المرور، حيث حدد القانون غرامة قيمتها 500 درهم في حالة الوقوف خلف المركبات بصورة تعوق حركتها، وغرامة بقيمة 500 درهم للوقوف بشكل خاطئ، فيما حددت غرامة عرقلة حركة السير بنحو 500 درهم، وغرامة قدرها 1000 درهم في حالة الوقوف وسط الطريق دون مبرر و6 نقاط مرورية.