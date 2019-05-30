«الشطرنج والثقافة للفتيات» ينظم بطولة التسامح الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بطولة التسامح الدولية للشطرنج الخاطف 2019، والتي سميت باسم العام، وجاءت البطولة ضمن فعاليات شهر رمضان الكريم، احتفالاً بالشهر الكريم وتشجيع اللاعبين واللاعبات على الالتزام بالأخلاق الرياضية في اللعب؛ حيث افتتحت البطولة علياء علي غريب عضو مجلس إدارة النادي وكذلك رئيس اللجنة الفنية، كما شاركها في الافتتاح عمر نعمان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وتعد بطولة التسامح الدولية للشطرنج الخاطف، واحدة من أهم البطولات التي نظمها النادي في هذا العام؛ حيث أشاد أعضاء المجلس بالتنظيم وأداء اللاعبات ونسب المشاركة. وأقيمت البطولة في مجلس ضاحية واسط؛ حيث كانت على النظام السويسري من خلال 7 جولات، وفق الزمن المحدد للمباراة ب 15 دقيقة، وشهدت البطولة إقبالاً كبيراً، من اللاعبين واللاعبات المشاركين من مختلف الجنسيات، ومختلف أندية الدولة مثل نادي دبي الثقافي للشطرنج ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، فضلاً عن المشاركات الفردية، وكان التسجيل مفتوح عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لبطولات النادي؛ حيث وصل عددهم إلى 120 لاعباً ولاعبة، من أكثر من 18 جنسية ودولة مختلفة.

وأعلنت نتائج البطولة فور ختام الجولة الأخيرة؛ حيث جاء في المركز الأول في البطولة اللاعب الأرميني والأستاذ الدولي الكبير جابرييل سرجيسيان، وجاء في المركز الثاني الأذربيجاني والأستاذ الدولي الكبير غاديير جورينوف، وفِي المركز الثالث الأستاذ الدولي الكبير والفتى الذهبي الإماراتي سالم عبدالرحمن، وفي المركز الرابع اليمني الأستاذ الدولي بشير القديمي، وفِي المركز الخامس الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديماكيلينق.

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وأكدت نجلاء عبدالله الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن بطولة التسامح الدولية للشطرنج الخاطف هي مجرد بداية لدعم روح المنافسة وخلق جيل قادر على التحدي واعٍ ومدرك لأهمية وقيمة علم بلادة، وأن البطولة كانت من تنظيم النادي واستضافة نادي الثقة للمعاقين، حيث تؤكد روح التسامح والتعاون والاتحاد والوحدة بين الأندية، وما نحن إلا نسيج واحد في مجتمعنا الغالي، كما أعربت عن سعادتها بالبطولة التي تأتي ضمن أجندة النادي المستمرة، لإظهار مدى التنافسية بين لاعبات النادي ولاعبات الأندية الأخرى سواء من الإمارات أو خارجها.

وأعربت عن أملها، بزيادة عدد الفعاليات المختلفة في النادي مستقبلاً، من أجل توسيع قاعدة المشاركة للعبة، والتي بدأت تزداد يوماً تلو الآخر، في ظل ما تلاقيه من دعم كبير، من قبل مجلس الشارقة الرياضي، ودعت محبي اللعبة من الفتيات للانضمام إلى النادي، والمشاركة في الفعاليات المختلفة، لتوسيع قاعدة المشاركة في اللعبة التي تحظى باهتمام كبير من النادي.

ومن جانبها، أكدت علياء غريب رئيس اللجنة الفنية ومديرة البطولة، أن بطولة التسامح الدولية، تعد من أبرز البطولات التي نظمها النادي خلال الفترة الماضية، خاصة أنها شهدت مشاركة العديد من اللاعبات المحترفات من الإمارات، وغيرها من الدول، ما يعني قوة المنافسات بين جميع المشاركات.