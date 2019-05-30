توجيهات جديدة من خليفة بن زايد للإماراتيين

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وقد أمر ولي عهد أبو ظبي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الخميس، بصرف الدفعة الأولى لعام 2019 من قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية، شملت 2000 قرض، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.4 مليارات درهم. وذلك بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".
© AP Photo / KAMRAN JEBREILI
كما جاءت هذه الحزمة الإسكانية، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21"، لمضاعفة منح القروض، حيث تم، في عام 2018، صرف 12 ألفاً و100 قرض سكني من خلال خطة توزيع دفعات القروض الإسكانية، كما تم إنجاز طلبات القروض، من السنوات الماضية، التي استوفت الشروط.
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