وزير الحج: السعودية ترحب بقدوم مسلمي العالم دون تمييز

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"الخليج 365" من مكة المكرمة: أكد وزير الحج والعمرة عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ترحيب المملكة بقدوم أي مسلم من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة باختلاف ثقافاتهم ولغاتهم دون تمييز، وتقديم التسهيلات والخدمات كافة التي تمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

وقال وزير الحج السعودي خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، بمقر المركز الإعلامي المعد للقمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية التي تستضيفها المملكة في مكة المكرمة غداً وبعد غد بفندق فور بوينتس شيراتون مكة، أن خدمة ضيوف الرحمن نهج دأبت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، حتى عهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وتناول وزير الحج والعمرة الأهداف الرئيسة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن - الذي دشنه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الثلاثاء - والمتمثلة في تيسير وصول المسلمين من مختلف أنحاء العالم إلى المملكة لأداء المناسك، علاوة على تحسين وتجويد الخدمات وتوفيرها للحجاج كافة، إضافةً إلى إثراء تجربة الحاج والمعتمر والزائر في هذه الرحلة الإيمانية من خلال الاطلاع على الآثار الإسلامية الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وغيرها من مدن المملكة.

وأكد وزير الحج والعمرة تعاون مختلف الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج وحرصهم على تيسير إجراءات وصولهم إلى الحرمين الشريفين وتنقلاتهم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة و المشاعر المقدسة وتقديم كافة الخدمات التي تحقق تطلعات القيادة الرشيدة.