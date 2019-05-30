الامارات تعلن عن اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة

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ابوظبي: أعلنت الامارات الاربعاء بدء سريان اتفاقية "تعاون دفاعي" مع الولايات المتحدة، في وقت تشهد المنطقة توترات بين طهران وواشنطن.

وقالت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية إن الاتفاقية "ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، وستعطي في هذا الوقت الحرج مزيداً من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل".

ولم تقدّم الوكالة الحكومية تفاصيل إضافية عن فحوى الاتفاقية التي قالت انه جرى التوقيع عليها بداية العام الحالي.

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وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون زار أبوظبي الاربعاء حيث أعلن أنه من "شبه المؤكد" أن إيران تقف وراء الهجوم الذي استهدف أربع سفن قبالة سواحل الإمارات هذا الشهر.

وجاء الاعلان عن الاتفاقية في وقت تستضيف السعودية الخميس والجمعة ثلاث قمم عربية وخليجية وإسلامية، لمناقشة التطورات في المنطقة وعلى رأسها التوترات الإيرانية الأميركية.

وتجري الإمارات التي لم تتّهم أي جهة بالوقوف خلف واقعة السفن، تحقيقا بمشاركة السعودية والنروج وفرنسا والولايات المتحدة.