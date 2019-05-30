السعودية تؤكد تمسكها بمحاربة الإرهاب ووقف مصادر تمويله

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



دعا وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف في جدّة الأربعاء العالم الإسلامي إلى رفض "تدخّل" إيران في شؤون دول أخرى في المنطقة، وبينها اليمن، وذلك في اجتماع لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

وقال العساف في كلمته أمام وزراء خارجية دول المنظمة التي تضم 57 عضواً بينها إيران، إنّ "دعم" طهران للمتمردين في اليمن "دليل" على "التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو أمر يجب أن ترفضه منظمة التعاون الإسلامي".

وأكد العساف: أن التدخلات الخارجية في اليمن تسببت في معاناة الشعب اليمني، وأن السعودية تشجب استهداف ناقلات النفط قبالة الإمارات وتحذر من تداعياته، مشدداً على تمسك بلاده بمحاربة الإرهاب ووقف مصادر تمويله .

ودعا العساف الى "توحيد الجهود لمواجهة التحديات".

وقال وزير الخارجية السعودي في ذكرى السنة الخمسين للمؤتمر الإسلامي تبقى القضية الفلسطينية هي القضية الأولى لنا جميعًا، و إن عالمنا الإسلامي يواجهة تحديات بالغة الخطورة أهمها انتشار آفة الإرهاب والتطرف".

Advertisements

وأضاف: نريد حلا في سوريا وفق جنيف وإنهاء وجود الميليشيات الطائفية، مشيراً إلى أن الأمة الإسلامية تواجه تحديات أيضاً في وليبيا والصومال وغيرهما من الدول.

وشدد وزير الخارجية السعودي على عودة اللاجئين الروهينغا إلى ميانمار وتحقيق العدالة كما جدد دعم السعودية لليبيا للخروج من أزمتها الحالية.

من جانبه أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين التأكيد على توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب وأسبابه.



وقال إن التطورات المؤسفة التي تتعرض لها الدول الأعضاء تدعونا لتكثيف مشاوراتنا.

وأضاف: "مدعوون بكل حرص لتخليص منطقتنا من كل إضطراب وتهديد للأمن والاستقرار.