#اللجنة_السعودية_للرقابة_على_المنشطات تقرر إيقاف عبدالعزيز حميدان لاعب #كرة_الطائرة بنادي #الهلال لمدة أربع سنوات صحيفة الخليج الإلكترونية May 30 2019 وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.al-khaleeg.com/262130.html

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