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صحيفة الخليج الإلكترونية
توج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على أرسنال بأربعة أهداف لهدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب باكو الأوليمبي بأذربيجان.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وشهد بعض الفرص الخطيرة وخاصة من البلوز.
في الشوط الثاني، انفجر لاعبو البلوز بالـ20 دقيقة الأولى وسجلوا ثلاثية.
وتقدم أوليفيييه جيرو بالهدف الأول عبر رأسية رائعة في الدقيقة 49 من عرضية إيمرسون المتقنة، ولم يحتفل بالهدف الذي سجله في مرمى فريقه السابق.
وعزز بيدرو رودريجيز تقدم البلوز بهدف من صناعة مميزة من النجم إيدين هازارد في الدقيقة 60.
وزاد هازارد نفسه من أوجاع الجانرز بتسجيله الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 65، بعد عرقلة المدافع مايتلاند نايلز.
وحاول فريق المدرب أوناي إيمري العودة في نتيجة المباراة، وسجلوا هدف جميل على الطائر بقدم النيجيري أليكس أيوبي في الدقيقة 69.
وعاد هازارد لزيارة شباك تشيك مرة أخرى بهدف في الدقيقة 72 من صناعة جيرو.
وكادت النتيجة أن تكون أكبر في الدقائق الأخيرة لولا بسالة تشيك الذي منع البلوز من أهداف عديدة، لتكون هذه المباراة الوداعية كارثية في النتيجة بالنسبة للحارس الذي خاض مباراته الأخيرة في مسيرته الاحترافية قبل الاعتزال.
كانت هذه تفاصيل خبر #تشيلسي بطلا للدوري الأوروبي للمرة الثانية على حساب أرسنال في وداعية “كارثية” لتشيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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