الأخضر_الشاب يعاود تدريباته تحضيرًا لمواجهة #بنما ضمن المونديال

صحيفة الخليج الإلكترونية عاود المنتخب الوطني تحت 20 عامًا اليوم، تدريباته بعد وصوله لمدينة بيدغوشتش، التي تستضيف مباراته الثالثة ضمن كأس العالم تحت 20 عامًا 2019، وذلك في أعقاب مباراته أمام منتخب مالي أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المونديال.

وقسّم الجهاز الفني للأخضر خلال الحصة التدريبية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب “ووخوفو” اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت في مباراة الأمس مرانًا استشفائيًا، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا على التمرير، أعقبه مران الإنهاء.

ويختتم المنتخب الوطني غدًا، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب بنما مساء الجمعة في ختام دور المجموعات من منافسات كأس العالم.

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