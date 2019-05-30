اخبار الخليج

الإمارات وأمريكا تعلنان بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الأربعاء أن الإمارات والولايات المتحدة أعلنتا بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي بينهما أثناء زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون للعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ونقلت الوكالة عن بيان مشترك للبلدين أن الاتفاقية ”ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، كما ستعطي في هذا الوقت الحرج مزيدا من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل“.

وأوضحت الوكالة أن هذه الاتفاقية جرى توقيعها في مطلع هذا العام.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات وأمريكا تعلنان بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا