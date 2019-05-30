انت الان تتابع مصادر تنفي سفر مدير استخبارات البشير خارج السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صلاح قوش

اسم صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني السابق، والذراع اليمنى للرئيس السابق عمر البشير، عاد ليتصدر عناوين الأخبار في السودان. حيث نفى مصدر مقرب من قوش، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن سفره إلى خارج السودان، ووجوده في السعودية وأمريكا. وأكد المصدر الذي تحدث لصحيفة "الصيحة" السودانية، إن قوش "لا يزال بالسودان وكل ما قيل عن سفره للسعودية وأمريكا عار عن الصحة، ومجرد شائعات تستهدف الرجل". وتابع المصدر أنه إذا كان خارج السودان "لنشرت له صور لتلك اللقاءات، خاصة وأن الإعلام في الخارج لا يعمل على إخفاء الحقائق".

وتأتي هذه الأنباء بعد واقعة رفض أفراد الحراسة لقوش المكونة من أفراد من جهاز الأمن والدعم السريع، السماح لرجال الشرطة القبض على قوش. وكانت عناصر من النيابة العامة السودانية مصحوبة بقوة من أفراد الشرطة حاولت القبض على قوش في مقر إقامته، للتحقيق معه في تهم فساد، إلا أن أفراد حراسته الشخصية رفضوا تسليمه. وقال

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