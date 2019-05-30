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© REUTERS / Anees Mahyoub
وأشار إلى "تنفيذ التحالف غارات على تجمعات للحوثيين في منطقتي حبيل الزمعري والزبيريات غرب مديرية قعطبة، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير دبابة وشاحنة تحمل تعزيزات".
وتأتي الغارات عقب إعلان قوات التحالف العربي، صباح اليوم، عملية نوعية في محافظة الضالع، لتحييد قدرات جماعة أنصار الله على تنفيذ "الأعمال العدائية".
في حين أفاد مصدر عسكري يمني بأن عملية "صمود الجبال" تستهدف استعادة الجيش كافة المناطق التي سيطرت عليها "أنصار الله" مؤخراً، شمال مديرية قعطبة في محافظة الضالع.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. الجيش يعلن قصف تعزيزات وتجمعات لـ"أنصار الله" بغارات شمال الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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