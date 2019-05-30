اليمن.. الجيش يعلن قصف تعزيزات وتجمعات لـ"أنصار الله" بغارات شمال الضالع



© REUTERS / Anees Mahyoub القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "طيران التحالف استهدف بغارات، مساء اليوم، تعزيزات للحوثيين في منطقة يعيس شمال جبهة مريس في مديرية قعطبة شمال الضالع".وأضاف أن "القصف الجوي أسفر عن تدمير عدد من الآليات التابعة للحوثيين، ومقتل وجرح من كان على متنها".

وأشار إلى "تنفيذ التحالف غارات على تجمعات للحوثيين في منطقتي حبيل الزمعري والزبيريات غرب مديرية قعطبة، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير دبابة وشاحنة تحمل تعزيزات".

وتأتي الغارات عقب إعلان قوات التحالف العربي، صباح اليوم، عملية نوعية في محافظة الضالع، لتحييد قدرات جماعة أنصار الله على تنفيذ "الأعمال العدائية".

في حين أفاد مصدر عسكري يمني بأن عملية "صمود الجبال" تستهدف استعادة الجيش كافة المناطق التي سيطرت عليها "أنصار الله" مؤخراً، شمال مديرية قعطبة في محافظة الضالع.