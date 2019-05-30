رئيس وزراء قطر سيشارك في القمة الخليجية في السعودية الخميس (اعلام)

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يشارك رئيس الوزراء القطري في القمة التي تعقد الخميس في السعودية لبحث التوترات بين دول الخليج، في اول تمثيل قطري رفيع المستوى بين البلدين منذ المقاطعة التي قادتها الرياض ضد الدوحة قبل عامين.
وذكرت شبكة الجزيرة التي مقرها الدوحة على موقعها أن "رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني سيمثل بلاده في قمة مكة المكرمة التي ستعقد غدا الخميس".
وجاء على موقع الشبكة ان "مصدرا رفيع المستوى صرح حصريا للجزيرة الأربعاء أنه سيتم عقد لقاءات مباشرة بين الشيخ عبد الله ومسؤولين كبار من السعودية والإمارات والبحرين وغيرها من الدول، خلال الاجتماع الذي يبدأ الخميس".
وسيتزامن اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي مع اجتماع مسؤولين من الجامعة العربية. ويتوقع أن يناقش الاجتماعان التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الخليج من جهة اخرى.
إلا أنه "من غير المرجح أن يشارك" أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام"، بحسب الجزيرة.
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من Sky News Arabia
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3 قمم مرتقبة في مكة المكرمة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.