شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى عراقى: اعتقال متهم بالإرهاب فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأربعاء، بأن قوة من الأمن الوطني العراقي اعتقلت متهما بـ"الإرهاب" في محافظة ديالي.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن المصدر الأمني قوله إن "قوة من مديرية الأمن الوطني في ديالى وشعبة استخبارات فوج المشاة الآلي للفرقة الخامسة

ألقت القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في أطراف ناحية العظيم بالخالص شمالي ديالى".

يُذكر أن القوات الأمنية العراقية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال مطلوبين بتهم إرهابية وأخرى جنائية في مناطق متفرقة من البلاد.