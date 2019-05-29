عاهل الأردن يبلغ مستشار ترامب أن السلام لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - العاهل الأردني الملك عبد الله "يمين وسط الصورة" وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي "يسار وسط الصور" خلال اجتماع في عمان يوم الأربعاء

أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي بأن العاهل الأردني الملك عبد الله أبلغ جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء بأن ”السلام الشامل والدائم“ في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن كوشنر، الذي وصل عمان في وقت سابق، يقود وفدا أمريكيا إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع سعيا لحشد الدعم لإقامة ورشة عمل في أواخر يونيو حزيران تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين.

وذكر بيان الديوان الملكي أن العاهل الأردني، الذي يقول مساعدون إنه يشعر بقلق بالغ من الخطة الأمريكية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي والتي لا تزال محاطة بالسرية، أبلغ كوشنر بأنه يتعين على إسرائيل أن تنسحب من الضفة الغربية التي كانت تحت الإدارة الأردنية وانتزعتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وجاء في البيان ”أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية“.

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ويشعر الأردن بالقلق من أن الخطة قد تتخلى عن حل الدولتين.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الجولة، التي بدأت في الرباط وتشمل القدس، تهدف إلى حشد الدعم لمؤتمر سيعقد يومي 25 و26 يونيو حزيران في البحرين، وسيكشف خلاله كوشنر عن الجزء الأول من خطة ترامب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي طال انتظارها.

والخطة التي وصفها ترامب بأنها ”صفقة القرن“ تهدف إلى تشجيع الدول العربية المانحة على الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل الخوض في القضايا السياسية الشائكة في قلب الصراع.