تعرف على مواعيد وأماكن “حفلات العيد بالسعودية”

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

احتفاء بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، تقدم “مواسم السعودية” في المملكة العربية السعودية برنامجاً متكاملاً من الحفلات الغنائية ، تمت برمجته بعناية ودقة شديدين، وبما يتوازى مع ذائقة ورغبة الجمهور السعودي الذي عودّنا دوماً في المناسبات والحفلات التفاعل معها ومع نجومها برقي ومثالية.

وستحمل مجموعة هذه الحفلات ، والتي يبلغ عددها 7 أمسيات غنائية، “هاشتاغ” عنوانه “حفلات – العيد – فى – السعودية”، وستقام في عدد من مدن المملكة، ويشارك فيها نخبة من نجوم الغناء السعودي والخليجي والعربي، علماً ان الحفلات جميعها تقام خلال يومين، اذ ستكون بتاريخ ( 5 يونيو) المقبل، و تاريخ ( 6 يونيو 2019).

سيشارك في حفلات موسم عيد الفطر بالسعودية ( 13 مطرباً ومطربة)، هم: محمد عبده، رابح صقر، عبد الله الرويشد، أصالة نصري، أنغام، حسين الجسمي، نوال الزغبي، خالد عبد الرحمن، حاتم العراقي، وليد الشامي، محمد حماقي، جابر الكاسر ورامي عبدالله. علماً ان “فنان العرب” سيحظى في العيد بحفل في الرياض ، ويعد حفله في العاصمة السعودية الرياض حدثاً هو الاول من نوعه في تاريخه الفني حيث سيقام الحفل في “ستاد الملك فهد الرياضي” هذا الصرح الكروي الضخم الذي شهد العديد من البطولات العالمية والاقليمية والمحلية الرياضية، ما سيسمح لشريحة كبيرة من محبي “فنان العرب” ومتابعيه الظفار بحضور الحفل، والاستمتاع بالطرب والأصالة مع أغاني مشوار محمد عبده الحافل بالعطاءات والنجاحات. كما ستحظى جميع الحفلات ونجومها باقبال ومتابعة كبيرين نظراً للجماهيرية التي يتمتع بها مطربو “موسم حفلات العيد في السعودية”.

اما عن جدول هذه الحفلات وأماكنها ونجومها، التي تقدمها “مواسم السعودية”، فهو كالتالي:

– تاريخ 5/6/2019: رابح صقر وأنغام. يقام الحفل في “مركز الملك فهد الثقافي” بالرياض.

– تاريخ 6/6/2019: محمد عبده. يقام الحفل في “استاد الملك فهد” بالرياض.

– تاريخ 5/6/2019: أصالة نصري وحسين الجسمي. يقام الحفل في “أرض المعارض” بالدمام.

– تاريخ 6/6/2019: وليد الشامي ومحمد حماقي. يقام الحفل في “أرض المعارض” بالدمام.

– تاريخ 5/6/2019: خالد عبد الرحمن ورامي عبدالله. يقام الحفل في “الصالة الخضراء” بالطائف.

– تاريخ 6/6/2019: حاتم العراقي وجابر الكاسر. يقام الحفل في “الصالة الخضراء” بالطائف.

– تاريخ 6/6/2019: عبد الله الرويشد ونوال الزغبي. يقام الحفل في “الصالة الخضراء” بالاحساء.

وبالحديث عن هذه الحفلات، يقول الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـ”روتانا للصوتيات والمرئيات” :”بداية، تقبّل الله صيام وقيام الجميع، ومع قرب قدوم عيد الفطر السعيد كل عام وأنتم بخير وعساكم من عوّاده ، ان نعلن عن “حفلات موسم العيد في السعودية”، التي تم فيها التنوع في اختيار النجوم الذين وقع عليهم الاختيار، بل أيضاً على التنوع الجغرافي في الاماكن التي ستقام فيها هذه الحفلات، وهو ما يساهم في تفعيل الحركة السياحية الداخلية التي تنشط في أيام العيد والعطلات والإجازات، الأمر الذي يسعد الجمهور ويمكّنهم من الاستمتاع بفرصة حضور الحفلات” .