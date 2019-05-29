«صفقة القرن».. الكشف عن دول مُشارِكة في مؤتمر البحرين المثير للجدل

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن ملامح المشاركة المنتظرة بالمؤتمر الاقتصادي الذي تقيمه الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين في شهر يونيو المقبل، الذي يُقال إنّه سيكون بمثابة أولى خطوات ما تُعرف بـ"صفقة القرن".

وقالت وكالة "رويترز" إنّ الدول المشاركة هي السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وسلطنة عمان ودول مجموعة السبع سترسل فيما يبدو ممثلين للمؤتمر.

وفي تمهيد للمؤتمر، صرح مسؤولٌ في البيت الأبيض بأنّ جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض يقود وفدًا أمريكيًا في جولة تشمل عدة محطات في الشرق الأوسط هذا الأسبوع لحشد التأييد للخطة.

في سياق غير بعيد، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنَّ القدس التي أعلنتها الإدارة الأمريكية "عاصمة لإسرائيل" هي للفلسطينيين.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في الوقت الذي تجري استعدادات لعقد مؤتمر في البحرين لمناقشة خطة "صفقة القرن" التي ستطرحها الإدارة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

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وأوضح ظريف: "القدس ليست للولايات المتحدة الأمريكية لكي تمنحها (لإسرائيل)، وهي ليست لإسرائيل لكي تأخذها، كما هي (القدس) ليست لشركاء الجريمة الوحشية لكي يحاولوا أن يشتروها".

وتابع: "القدس لفلسطين، والفلسطينيين، ويُبين التاريخ أن أولئك الذين ينكرون هذه الحقيقة محكوم عليهم بالفشل المهين".

و"صفقة القرن" هي خطة سلام تعتزم واشنطن الإعلان عنها بعد شهر رمضان الجاري، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين - بمساعدة دول عربية - على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع القدس وحق عودة اللاجئين.

وفي 19 مايو الجاري، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومي 25 و26 يونيو المقبل.

ويرفض الفلسطينيون تلك الورشة الاقتصادية، ويرون أن الهدف منها تسويق "صفقة القرن" وجذب استثمارات إلى المنطقة لتمرير سلام فلسطيني إسرائيلي، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن الصفقة.