«صفقة القرن».. الكشف عن دول مُشارِكة في مؤتمر البحرين المثير للجدل

وقالت وكالة "رويترز" إنّ الدول المشاركة هي السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وسلطنة عمان ودول مجموعة السبع سترسل فيما يبدو ممثلين للمؤتمر.
وفي تمهيد للمؤتمر، صرح مسؤولٌ في البيت الأبيض بأنّ جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض يقود وفدًا أمريكيًا في جولة تشمل عدة محطات في الشرق الأوسط هذا الأسبوع لحشد التأييد للخطة.
وأوضح ظريف: "القدس ليست للولايات المتحدة الأمريكية لكي تمنحها (لإسرائيل)، وهي ليست لإسرائيل لكي تأخذها، كما هي (القدس) ليست لشركاء الجريمة الوحشية لكي يحاولوا أن يشتروها".
وفي 19 مايو الجاري، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومي 25 و26 يونيو المقبل.
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