أمير قطر يغيب عن قمة مكة.. والخارجية تعلن ممثل الدوحة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، أنّ أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني لن يشارك في قمة مكة التي دعا إليها العاهل السعودي في 30 مايو الجاري.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة لولوة الخاطر عبر حسابها في "تويتر"، إنّ رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني هو من سيمثل بلاده في قمم مكة الثلاث.
وأضافت أنّ قطر التي لم تغب يومًا عن المشاركة الفعالة والإيجابية عربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا تغلّب مرة أخرى المصلحة العليا للمنطقة على الخلافات البينيّة.
وأشارت إلى أنّ الظروف الصعبة والحساسة التي تمر بها المنطقة والتصعيد المتسارع يوميًّا، يتطلبان الحكمة والتعامل بمسؤولية، لافتةً إلى أنّ مشاركة دولة قطر والدول التي تتمتع بالعقلانية وحسّ المسؤولية تعدّ واجبًا قوميًّا وإنسانيًّا لتحقيق الأمن الجماعي والمصلحة العليا لشعوب المنطقة ولعقلنة الخطاب القائم.
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