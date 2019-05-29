واشنطن توضح تأثير الوضع الملتهب في إدلب على المنطقة

وصرّح المبعوث الأمريكي، بأنّه أثار خلال جلسة المشاورات الموقف المريع في إدلب، وقال: "تحدثنا عن جهود طويلة الأمد لحل الصراع (منذ 2011).. لكن هناك انقسامًا حول كيفية حل الوضع في إدلب".
وتشن قوات النظام وحلفائه الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانة.
وتزامن قصف النظام وحلفائه على المنطقة مع حملة عسكرية، لم تحقق سوى تقدم محدود، ما زاد من وتيرة استهداف النظام وحلفائه للأحياء السكنية في المنطقة.
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