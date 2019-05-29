ريال مدريد يزيح مانشستر يونايتد في صراع النادي الأعلى قيمة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أزاح نادي ريال مدريد الإسباني، منافسه مانشستر يونايتد، ليصبح النادي الأعلى قيمة في العالم. وكشفت القائمة السنوية التي أصدرتها مجلة "فوربس"، اليوم الأربعاء، إنّ قيمة الريال الذي فاز في 2018 بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للعام الثالث على التوالي، بلغت 4,24 مليار دولار، بزيادة قدرها 9% عن العام السابق. وحلَّ برشلونة ثانيًّا في القائمة بقيمة أربعة مليارات دولار، بينما جاء مانشستر يونايتد الذي تصدر القائمة في العامين الماضيين، ثالثًا بقيمة بلغت 3.8 مليار دولار. وأكمل بايرن ميونخ ثلاثة مليارات دولار، ومانشستر سيتي 2,69 مليار دولار المراكز الخمسة الأولى. Advertisements وقال مساعد مدير التحرير في "فوربس" مايكل أوزانيان: "تتزايد قيمة أندية كرة القدم لأنّ الشركات تستمر في زيادة الأموال التي تدفعها للفرق في مقابل رعاية القميص وملابس التدريب وغيرها من أمور الرعاية". وأضاف: "كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم ويتصدر لاعبوها اللوحات الإعلانية للترويج للمنتجات".

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