وكشفت القائمة السنوية التي أصدرتها مجلة "فوربس"، اليوم الأربعاء، إنّ قيمة الريال الذي فاز في 2018 بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للعام الثالث على التوالي، بلغت 4,24 مليار دولار، بزيادة قدرها 9% عن العام السابق.
وأكمل بايرن ميونخ ثلاثة مليارات دولار، ومانشستر سيتي 2,69 مليار دولار المراكز الخمسة الأولى.
وقال مساعد مدير التحرير في "فوربس" مايكل أوزانيان: "تتزايد قيمة أندية كرة القدم لأنّ الشركات تستمر في زيادة الأموال التي تدفعها للفرق في مقابل رعاية القميص وملابس التدريب وغيرها من أمور الرعاية".
وأضاف: "كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم ويتصدر لاعبوها اللوحات الإعلانية للترويج للمنتجات".
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يزيح مانشستر يونايتد في صراع النادي الأعلى قيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.