بدء وصول الوفود الرسمية المشاركة في قمم مكة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بدأت الوفود الرسمية المشاركة في قمم مكة الثلاث بالوصول إلى السعودية حيث من المقرر أن تُعقد القمتان الخليجية والعربية الطارئتان يوم غد، فيما تُعقد القمةُ الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي بعد غد الجمعة.

وتأتي القمة الإسلامية في الـ31 من مايو بدورتها الاعتيادية الرابعة عشرة تحت شعار: قمة مكة.. يدًا بيد نحو المستقبل.

وتناقش القمة الإسلامية عدة ملفات أبرزها تطورات الوضع في فلسطين وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه، والتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة بالإضافة لبحث الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وأزمة مسلمي الروهينغا في ميانمار.

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يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعا لقمتين، خليجية وعربية، طائرتين ستعقدان قبل القمة الإسلامية بيوم.

وتناقش القمتان التهديدات الإيرانية وسبل التصدي لها عقب الاستهداف الذي تعرضت له سفن في المياه الإقليمية قرب الفجيرة، ومن ثم استهداف محطات ضخ نفط في السعودية، وهي الهجمات التي اتهم وكلاء إيران بتنفيذها بإيعاز من الحرس الثوري.

