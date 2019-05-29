رئيس الأركان الأمريكي: تعزيز الوجود العسكري في الخليج رسالة لإيران

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد اليوم الأربعاء أن تعزيز الوجود العسكري في الخليج يمثل رسالة واضحة لإيران.
وقال دانفورد - في كلمة ألقاها في معهد بروكنجز للأبحاث في واشنطن، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "نريد أن يعلم الإيرانيون أن لدينا قوة ردع مناسبة لو فكروا بمهاجمة قواتنا".
وأضاف أن النقاشات بينه وبين قائد القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكنزي متواصلة "لضمان توفير مستوى مناسب من القوات لحماية أفرادنا في المنطقة"، مشيرا إلى أن انتشار القوات الأمريكية في الخليج "ليس محاولة لاستفزاز أي طرف بل لضمان الحماية لشعبنا".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - يوم /الجمعة/ الماضي - أن الولايات المتحدة سترسل نحو 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط في إطار إجراءات وقائية في ظل تصاعد التوتر مع إيران.
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