بدعوة من الخارجية الإسرائيلية…  دبلوماسيون إسلاميون وعرب حول مائدة إفطار رمضاني

نشر مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة له على حساب الوزارة الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، جاء فيها أنه استضاف سفراء ودبلوماسيين من دول عربية وإسلامية في إسرائيل، فضلا عن مشاركة أصدقاء وزملاء من النشطاء في المجتمع المدني الإسرائيلي من العرب والمسلمين.

وقدم المدير التهنئة لكل المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونشر في تغريدة ثانية له:

عرفت الإسلام واليهودية فترات ذهبية في علاقاتهما، وكلاهما يأتي من نفس شجرة العائلة. في إسرائيل تعيش أقلية إسلامية كبيرة واحترام تقليد الإفطار هو تعبير عن طبيعة الدولة.