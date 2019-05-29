الإمارات وأمريكا تعلنان بدء سريان اتفاقية الدفاع المشترك

© REUTERS / Abdel Hadi Ramahi

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن الاتفاقية الدفاعية بين الإمارات وأمريكا، ستعزز الشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية في هذا الوقت الحرج.

جاء ذلك في بيان مشترك لدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية، خلال لقاء مستشاري الأمن الوطني لكلا البلدين، بحسب (وام).

وأعلنت الدولتان بدء سريان الاتفاقية الموقعة مطلع هذا العام، التي ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، مشيرة إلى أنها ستوفر مزيدا من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية، التي تربطهما بالفعل.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الإمارات وأمريكا تتشاركان الاهتمام العميق بضرورة تعزيز الرخاء والاستقرار في المنطقة، حيث ستعمل اتفاقية التعاون الدفاعي على تعزيز هذا الاهتمام عبر توطيد التعاون الوثيق في المسائل الدفاعية والأمنية، ودعم الجهود التي تبذلها الدولتان للحفاظ على الأمن في منطقة الخليج.

Advertisements

ووصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إلى الإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء 28 مايو الجاري.

وبحث بولتون مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين، في مختلف الجوانب.

وبحسب "وام"، "تطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتداعياتها".