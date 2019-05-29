بعد فيديو "الإفطار الملكي"... سؤال الملكة رانيا يثير ضجة في الأردن (فيديو)

ومازحت الملكة رانيا العبد الله، عددا من الشباب خلال حفل الإفطار، وعلقت بطريقة ساخرة على مقطع فيديو لإفطار العائلة المالكة، نشرته في وقت سابق، وهي تقدم الطعام بنفسها إلى الملك عبد الله وباقي الأسرة الملكية.

وتخلل الفيديو سؤال للعاهل الأردني، عبد الله الثاني، حيث طلبت منه الملكة رانيا أن يبدي رأيه في الطعام.

وكان الفيديو الأول، الذي نشرته لإفطار العائلة المالكة في الأردن يضم بعض الأطباق الأردنية الشهيرة، التي أعدتها الملكة بنفسها وسألت عن رأي زوجها وأولادها بالطعام.

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وانتشر سؤال "كيف الورق؟" على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وخلال إفطار حضرته الملكة في محافظة الطفيلة، مع مجموعة من الشباب وممثلي المجتمع المحلي، والمبادرات التطوعية، ورواد العمل، وأعضاء في المجلس المحلي وأعضاء نقابات.

وأطلقت الملكة مزحة حيث سألت الحضور "كيف الورق؟"، وأحضرت معها من العاصمة عمان نفس الطعام، الذي تناولته العائلة المالكة، وطلبت من الحضور إبداء رأيهم في الطعام.