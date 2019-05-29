الخارجية الأمريكية: بومبيو لم يبت في تمديد الإعفاء على واردات العراق من الكهرباء الإيرانية

كانت وزارة الخارجية قالت في 20 مارس/ آذار إنها ستسمح للعراق بمواصلة شراء الكهرباء من إيران لتسعين يوما أخرى دون فرض عقوبات، لكنها حثت بغداد على إيجاد مصادر بديلة للطاقة، وفق وكالة "رويترز".

وأبلغت المتحدثة مورجان أورتاجوس الصحفيين "الوزير لم يأخذ قرارا في هذا الشأن".