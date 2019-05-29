شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المصالحة الروسى : مسلحون يقصفون حماة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الجنرال فيكتور كوبتشيشين، اليوم الأربعاء، أن المسلحين قصفوا مدينة السقيلبية بمحافظة حماة براجمات الصواريخ مما نتج عنه مصرع سيدة وإصابة 3 مواطنين بجروح. وقال كوبتشيشين في إحاطة أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء: "قصف مسلحون تابعين لجماعتي "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) و" جيش العزة " مدينة السقيلبية براجمات الصواريخ، ما نتج عنه مصرع سيدة وإصابة 3 مواطنين بجروح.

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