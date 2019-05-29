شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العسكرى اللبنانى يصدر أحكاما مشددة بالسجن بحق إرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة عسكرية في لبنان أحكاما بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق إرهابيين يحملان الجنسية السورية، فيما عاقبت اثنين آخرين بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك لإدانتهم بالتواصل مع إرهابيين وجماعات إرهابية وتمويل تنفيذ مخططاتهم التي تستهدف زعزعة استقرار الدولة ونقل الأموال لصالحهم.

وقضت المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبد الله، بتغريم المتهمين المقضي بحقهما بالأشغال الشاقة المؤبدة، مبلغ مليون ليرة لبنانية (666 دولارا) لكل منهما مع تجريدهما من حقوقهما المدنية.

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وكانت سلطات التحقيق القضائية العسكرية قد أحالت المتهمين الأربعة إلى المحاكمة، بعدما كشفت التحقيقات عن قيامهم بالعمل لصالح إرهابيين وتنظيمات إرهابية، وتقديم تسهيلات لوجسيتية لها، ونقل الأموال لصالحها، وتقديم التمويل لها، مع علمهم بأغراضها التي تستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة اللبنانية ومنشآتها والمواطنين على نحو من شأنه زعزعة الاستقرار والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

من ناحية أخرى، قضت المحكمة بمعاقبة متهمين آخرين بالأشغال الشاقة لمدة 20 عاما لكل منهما، وذلك لإدانتهما بالشروع في قتل قوات عسكرية من الجيش اللبناني في مارس من عام 2017 .

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استهدفا دورية عسكرية تابعة للقوات المسلحة، حيث أطلقا عليها النيران من أسلحة حربية غير مرخصة، كما حازا مجموعة من العتاد العسكري وذخائر وقنابل يدوية وأجهزة عسكرية.