شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مواطن أردنى وابنه فى الإكوادور وسفارة عمان فى البرازيل تتابع الحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن السفير سفيان سلمان القضاة بأن الوزارة تتابع من خلال السفارة الأردنية فى البرازيل حادث وفاة مواطن أردنى وابنه في جمهورية الإكوادور بعد أن تعرضا لإطلاق نار استهدف المحل اللذين يعملان فيه، حسبما ذكرت وسائل إعلام أردنية.

وأكد أن مركز عمليات الوزارة و السفارة الاردنية في البرازيل المعتمدة لدى الإكوادور ينسقان مع الجهات المختصة هناك للوقوف على تفاصيل هذه الجريمة والوقوف على حيثياتها ومتابعة التحقيقات لكشف الفاعل. هذا وتم التواصل مع ذويهما في المملكة وابلاغهم بتفاصيل الحادث، والمباشرة بإجراءات نقل الجثمانين ليصار إلى دفنهما في المملكة بناء على رغبة العائلة.