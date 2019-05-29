شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى عراقى: مقتل مدنى فى هجوم مسلح بالعاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء بأن مدينا قتل جراء هجوم مسلح في العاصمة بغداد.

ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول إن "مجهولين أطلقوا النار اليوم، باتجاه مدني لدى مروره في منطقة الرضوانية ب‍بغداد، ما أدى إلى مقتله في الحال"، مضيفا أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثمان إلى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".

وتشهد العاصمة العراقية - بين الحين والآخر - تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.