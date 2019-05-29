الهلال الأحمر التركي ينظم مأدبة إفطار في أربيل شمالي العراق

إربيل/ مراسلون/ الخليج 365
نظم الهلال الأحمر التركي اليوم الأربعاء مأدبة إفطار لمرضى الثلاسيميا وذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة أربيل شمالي العراق.
وقال مراسل الخليج 365 إن نائب القنصل العام التركي في أربيل مصطفى براق بربروس، شارك في مأدبة الإفطار التي جرى تنظيمها من قبل الهلال الأحمر التركي بالتعاون مع بنك البركة التركي.
وشارك في مأدبة الأفطار، رئيس وفد الهلال الأحمر التركي في العراق مراد بيلكيلي، ونائب مدير فرع بنك البركة التركي في أربيل رحمي أرواس.
وفي تصريح أدلى به لمراسل الخليج 365، قال رئيس وفد الهلال الأحمر التركي في العراق مراد بيلكيلي، إن الهلال الأحمر التركي سيواصل دعم العائلات المتعففة خلال شهر رمضان.
وأشار أن مأدبة الإفطار التي جرى تنظيمها اليوم في أربيل كانت بمشاركة 150 شخصًا من المصابين بمرض الثلاسيميا(اضطراب الدم الوراثي) ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.
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