عبد المهدي من الدوحة: نحرص على أفضل العلاقات مع محيطنا

بغداد (العراق)/ عامر الحساني/ الخليج 365

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، إن بلاده تحرص على إقامة أفضل العلاقات مع محيطه العربي والاسلامي، واستعادة دورها التاريخي في محيطه العربي والإقليمي.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، اطلعت عليه الخليج 365، إن "عبد المهدي وأمير دولة قطر عقدا اجتماعا في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، وجرى خلاله بحث تطوير العلاقات بين البلدين وملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري، والتطورات الاقليمية ودور البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ونزع فتيل الأزمات".

وقال عبد المهدي، بحسب البيان، "نسعى لأن يستعيد العراق دوره التاريخي ومكانته في محيطه العربي والإقليمي، وأن تكون بغداد دارا للسلام، ونحرص على إقامة أفضل العلاقات مع محيطنا العربي والاسلامي ودول الجوار، التي تحولت حدودنا معها إلى مناطق أمن واستقرار، وإنشاء مدن صناعية".

وأضاف أن "الشعب العراقي عانى طويلا من الحروب الخارجية التي زجه النظام السابق فيها، وما زلنا حتى اليوم نتحمل آثارها، وندفع الديون للكويت".

وأشاد عبد المهدي، بمكانة قطر وبحكمة قيادتها في مواجهة الظروف الصعبة.

وأكد "حرص العراق على بناء علاقات تعاون مع قطر في مختلف المجالات، وبالأخص في المجالات الاقتصادية والبناء والاستثمار والخدمات التي يتطلع اليها شعبنا بعد التحسن الكبير في الاوضاع الأمنية".

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من جانبه، رحب أمير قطر بعبد المهدي وأعضاء الوفد معتبراً "هذه الزيارة التي نتشرف بها مهمة بالنسبة لقطر، وللعراق مكانة خاصة في العالمين العربي والإسلامي".

وتابع، "نحن ندرك حجم الضرر والحروب الطويلة والظروف الصعبة التي مرت بالعراق وآخرها مواجهة داعش ونحمد الله على تطور الاوضاع في العراق واستقراره".

وخاطب أمير قطر عبد المهدي، قائلاً: "وجودكم مهم من اجل تطوير علاقاتنا الثنائية وزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ونحن نطمح للمزيد ومستعدون لتوسيع الاستثمارات والعمل معا لتقديم تسهيلات للمواطنين ورجال الاعمال في البلدين".

وأضاف، "نحمد الله على ما يشهده العراق من استقرار أمني والقضاء على الطائفية، وهذا يحسب للقيادة العراقية".

وأشار حمد آل ثاني الى أن "العلاقات بين البلدين تاريخية وممتدة الى الشعبين والقبائل المشتركة ونأمل بتعاون أوسع لخدمة مصالح بلدينا وأمن واستقرار المنطقة".

وأكد على "الاستعداد الكامل للتعاون مع العراق في جميع المجالات التي تخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين".

وعقدت اللجنة العراقية القطرية اجتماعا موسعا بحضور اعضاء الوفدين، ناقشت خلالها سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي والعلمي والتربوي والرياضي ومجالات البناء والاعمار والنفط وتطوير الكهرباء وتسهيل منح تأشيرات الدخول المتبادل.

وأشار البيان بأنه "تم في ختام الاجتماع توقيع مذكرتي تفاهم في المجال الثقافي والعلمي والتربوي".

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