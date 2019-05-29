واشنطن: الوضع في إدلب يشكل تهديدًا لسوريا والمنطقة

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

المبعوث الأمريكي قال خلال جلسة بمجلس الأمن:

-ندعو لضرورة وقف إطلاق النار في إدلب بأسرع ما يمكن لأن هذا يشكل تهديدا على السلم

-الهجوم علي المدنيين يجب أن يتوقف علي الفور

اعتبرت واشنطن، الأربعاء، أن الوضع الحالي في محافظة إدلب، "يشكل تهديدًا ليس فحسب للسلم بسوريا ولكن للمنطقة بأسرها".

جاء ذلك في تصريحات أدلي بها المبعوث الأمريكي الخاص إلي سوريا جيمس جيفري، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة السورية.

وأكد المسؤول الأممي أن واشنطن طلبت خلال الجلسة ضرورة "وقف إطلاق النار في إدلب بأسرع ما يمكن لأن هذا يشكل تهديدا على السلم، ليس فحسب في سوريا، وإنما في المنطقة بأسرها".

وقال المبعوث الأمريكي، إنه أثار خلال جلسة المشاورات "الموقف المريع في إدلب وتحدثنا عن جهود طويلة الأمد لحل الصراع (منذ 2011).. لكن هناك انقسام حول كيفية حل الوضع في إدلب".

وتابع: "قلنا إن الهجوم علي المدنيين يجب أن يتوقف علي الفور...ونحن في جميع اتصالاتنا سواء في هذا المجلس أو خارجه كنا دائما ندعم وقف إطلاق النار".

وأردف: "ونحن لدينا ثقة كبيرة في بيدرسن (يقصد المبعوث الأممي الى سوريا جير بيدرسن) ونعمل معه من أجل التوصل إلى حل".

وأعرب جيمس جيفري في تصريحاته عن قلق واشنطن إزاء التواجد الإيراني في سوريا.

وتشن قوات النظام وحلفائه الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانة.

وتزامن قصف النظام وحلفائه على المنطقة مع حملة عسكرية، لم تحقق سوى تقدم محدود، ما زاد من وتيرة استهداف النظام وحلفائه للأحياء السكنية في المنطقة.



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