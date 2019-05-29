خامنئي: "صفقة القرن" ستؤول للفشل

مصطفى كامل/الخليج 365

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الأربعاء، إن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة بـ"صفقة القرن"، ستؤول للفشل.

وأوضح خامنئي، في كلمة خلال لقاء مع حشد من أساتذة الجامعات والنخب المحلية في طهران، إن تلك الخطة "ستؤول الى الفشل رغم مخططات أمريكا وعملائها لتمريرها"، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ولفت خامنئي إلى أن "الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المضطهد يكتسب جوانب دينية وشرعية فضلا عن الجانب الإنساني".

وفيما يتعلق بالتوتر مع الولايات المتحدة، قال خامنئي إن بلاده لن تتفاوض مع واشنطن، قائلا:"التفاوض تكتيك أمريكا لاستكمال استراتيجية الضغط على الجمهورية الإسلامية (إيران)".

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وأضاف: "لا نسعى لامتلاك سلاح نووي ليس بسبب العقوبات الأمريكية ولكن لأننا نحرم امتلاكه".

وتزايد التوتر، مؤخرا بين الجانبين بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة، واعتزامها إرسال 5 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

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