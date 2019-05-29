العراق.. حكم بإعدام فرنسي سابع أدين بالانتماء إلى "داعش"

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

أصدرت محكمة الجنايات في بغداد، الأربعاء، حكما بإعدام مواطن فرنسي سابع، إثر إدانته بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

يأتي هذا بعد إصدار المحكمة ذاتها، حكما بإعدام 6 فرنسيين آخرين لإدانتهم بالتهمة نفسها، خلال الأسبوع الحالي.

وقال مصدر قضائي بالمحكمة للأناضول، فضل عدم الكشف عن هويته، إن "المدان الصادر بحقه حكم الإعدام، تسلمته السلطات العراقية من الجانب السوري قبل نحو 4 أشهر".

وأوضح أن "المدان هو ياسين صقم (29 عاما) المتحدر من بلدة لونيل في جنوب فرنسا، وأحد أشهر الجهاديين في الإعلام الفرنسي".

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من جهته، قال الخبير القانوني طارق حرب، للأناضول، إن قرار المحكمة إعدام المدانيين الفرنسيين، جاء وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية.

وأضاف حرب، أن "الحكم الصادر ابتدائي وقابل للاستئناف لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يوما من تاريخ صدوره".‎

ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكّن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي.

كما تنص المادة على العقاب بالسجن المؤبد بحق كل من أخفى عن عمد أي عمل إجرامي، أو تستّر على شخص إرهابي.

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