أمير قطر ورئيس وزراء العراق يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ الأربعاء، بالعاصمة الدوحة، مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات المنطقة.
ووفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية، جرى خلال المباحثات "استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مجالات الاقتصاد والتجارة، والطاقة، والثقافة والتعليم والبحث العلمي".
كما جرى خلال المباحثات "مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وخاصة تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة".
وعقب الجلسة شهد الطرفان التوقيع على البرنامج التنفيذي الثاني لمذكرة التعاون الثقافي والعلمي والتربوي بين حكومتي البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن المقرر أن يغادر عبد المهدي الدوحة الأربعاء، عقب زيارة ليوم واحد.
وتأتي الزيارة بالتزامن مع تصاعد لهجة الخطاب الأمريكي الإيراني، وإعلان واشنطن إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات إيرانية محتملة لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.
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